В Твери отпустили подозреваемых по делу о ДТП с 13 жертвами

Суд в Твери отправил из СИЗО под домашний арест фигурантов дела о ДТП с 13 погибшими.

Московский районный суд Твери изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест для трех фигурантов уголовного дела об аварии с участием автобуса ЛиАЗ и микроавтобуса Ford Transit, в котором погибли тринадцать человек. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Три руководителя транспортных компаний были заключены под стражу по этому делу 16 ноября на 21 день. Кроме того, под домашним арестом с 7 октября находится учредитель компании, отправившей микроавтобус Ford Transit в заказной рейс. Все они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- В отношении трех обвиняемых сначала была изменена мера пресечения на домашний арест, а затем продлена на два месяца - до 4 февраля, - рассказал пресс-секретарь суда Валерий Попов. До 4 февраля 2019 года продлен домашний арест и для учредителя транспортной компании - его задержали сразу после аварии.

ДТП с многочисленными жертвами произошло 5 октября в восьмом часу утра на автодороге Тверь - Ржев. Неподалеку от деревни Некрасово Калининского района лоб в лоб столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ и микроавтобус Ford Transit. На месте погибли 13 человек, трое получили травмы.