В Твери арестованы еще два фигуранта дела о гибели 13 человек в ДТП

В Твери 16 ноября арестованы три фигуранта уголовного дела о ДТП, в котором погибли 13 человек.

Все они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Авария, унесшая жизни 13 человек, произошла 5 октября в восьмом часу утра на автодороге Тверь - Ржев. Неподалеку от деревни Некрасово Калининского района столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ и микроавтобус Ford Transit. На месте погибли 13 человек, трое получили травмы.

СК РФ сообщил в соцсетях, что суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал директора компании, занимающейся техобслуживанием и ремонтом автомобилей, а также учредителя компании, отправившей микроавтобус Ford Transit в заказной рейс. Директор этого предприятия находится под домашним арестом с 7 октября.