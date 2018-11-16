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16.11.2018 16:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Твери арестованы еще два фигуранта дела о гибели 13 человек в ДТП

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Твери 16 ноября арестованы три фигуранта уголовного дела о ДТП, в котором погибли 13 человек.

Все они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Волгоградской области четыре человека погибли в ДТП

Авария, унесшая жизни 13 человек, произошла 5 октября в восьмом часу утра на автодороге Тверь - Ржев. Неподалеку от деревни Некрасово Калининского района столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ и микроавтобус Ford Transit. На месте погибли 13 человек, трое получили травмы.

СК РФ сообщил в соцсетях, что суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал  директора компании, занимающейся техобслуживанием и ремонтом автомобилей, а также учредителя компании, отправившей микроавтобус Ford Transit в заказной рейс. Директор этого предприятия находится под домашним арестом с 7 октября.
 
Кроме того, чуть ранее по тому же делу Московский районный суд Твери на 21 день арестовал  учредителя компании, специализирующейся на пассажирских перевозках в Тверской области.
Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Тверь
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