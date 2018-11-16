В Твери из-за ДТП с 13 жертвами арестован учредитель компании-перевозчика

Суд в Твери арестовал по делу о смертельном ДТП учредителя компании, специализирующейся на пассажирских перевозках в регионе.

Заключенный под стражу подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть двух и более человек.

Учредитель транспортной компании арестован на 21 день - до 4 декабря, пишет ТАСС.

Напомним, авария произошла 5 октября в восьмом часу утра на автодороге Тверь - Ржев. Неподалеку от деревни Некрасово Калининского района столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ и микроавтобус Ford Transit. ДТП унесло жизни 13 человек, еще трое получили травмы.