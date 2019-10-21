В Москве расцвела весенняя печеночница

Печеночница или как ее еще называют Перелеска, поздно расцвела под открытым небом в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщает пресс-служба сада.

Как рассказали в пресс-службе, печеночница - это весенний первоцвет, обычно появляющийся ранней весной: в апреле-мае. Это растение семейства лютиковые получило из-за схожести формы листьев с человеческой печенью.

Родиной этого растения считают центр и север Европы, восток Северной Америки. Цветки бывают голубыми, белыми, розовыми и пурпурными. В этом году октябрь выдался столь теплым, что первоцвет спутал сезоны и расцвел. Так же распустились форзиция, проснулась ольха и жимолость.