Новости

В Петербурге банкиру дали условный срок за кражу 1,7 млрд. руб. 17:28
Ученые рассказали, чем опасны занятия футболом 17:22
В Сургуте бизнесмена будут судить за гибель женщины на танцполе 17:20
Житель Дагестана ради пенсии прибавил себе 27 лет 17:19
В Татарстане проверят данные об учительнице, заклеивавшей детям рты 17:14
Посольство РФ опровергло обвинения Праги в создании шпионской сети 17:13
Москва переходит на экологичную упаковку 17:08
Лукашенко предложил Свердловской области расширить кооперацию в машиностроении 17:07
Москве в 2020 году под новый стандарт адаптируют 33 территориальных ЦСО 17:03
Toyota выпустила доступный Yaris-кроссовер 17:02
Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины 17:00
В Калининграде полиция задержала авторов "лисьих" граффити 16:59
Спецпредставитель президента заявил об отсутствии запрета на Telegram 16:58
Суд не удовлетворил иск о блокировке в России сервиса поиска попутчиков 16:54
Организм американца несколько лет вырабатывал алкоголь 16:53
На онлайн-карте нашли десятки неизвестных объектов майя 16:47
В Кузбассе проверят обращение с пенсионерами в частном пансионате 16:33
Австралийские газеты вышли с одинаковыми передовицами в знак протеста 16:31
Лицом к розе ветров: Кара Делевинь в рекламе Dior Joaillerie 16:28
Белорусские военные участвуют в учениях "Нерушимое братство-2019" 16:20
В Москве расцвела весенняя печеночница 16:11
Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса 16:10
АвтоВАЗ приостановил выпуск "экономичных" Lada 16:03
Толстой: Отсутствие идеологии - проблема для развития России 16:03
Лукашенко оценил ЕАЭС 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Назван регион России с самым доступным для населения газом
Назван регион России с самым доступным для населения газом
Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку
Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
21.10.2019 16:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве расцвела весенняя печеночница

Текст: Ирина Огилько
Фото: hortus.ru Фото: hortus.ru
Фото: hortus.ru

Печеночница или как ее еще называют Перелеска, поздно расцвела под открытым небом в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщает пресс-служба сада.
В Москве зафиксировано самое теплое 21 октября за 70 лет

Как рассказали в пресс-службе, печеночница - это весенний первоцвет, обычно появляющийся ранней весной: в апреле-мае. Это растение семейства лютиковые получило из-за схожести формы листьев с человеческой печенью.

Родиной этого растения считают центр и север Европы, восток Северной Америки. Цветки бывают голубыми, белыми, розовыми и пурпурными. В этом году октябрь выдался столь теплым, что первоцвет спутал сезоны и расцвел. Так же распустились форзиция, проснулась ольха и жимолость.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил красноярским властям обратить внимание на нужды людей
Власти Турции пригрозили возобновить военную операцию в Сирии через 35 часов
В Минтруде опровергли данные о массовых сокращениях
Опубликован список погибших после ЧП на дамбе в Красноярском крае
В Подмосковье найдены тела новых жертв банды Шишкана