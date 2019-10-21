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21.10.2019 15:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье найдены тела новых жертв банды Шишкана

Текст: Иван Петров
Министерство внутренних дел РФ и Следственный комитет России одновременно в понедельник сообщили об обнаружении в Подмосковье четырех трупов. По данным правоохранительных ведомств, тела принадлежат без вести пропавшей около 7 лет назад депутату Раменского района и ее семье.

"Имеются основания полагать, что найденные тела - это похищенные и убитые в 2012 году депутат Законодательного Собрания Раменского района, а также ее муж, сын и сестра", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, добавив, что подозреваемые в совершении убийств этих четверых человек уже задержаны.

Тяжкое преступление было совершено в 2012 году, тогда из собственного дома в селе Малахово были похищены 53-летняя женщина-депутат и члены ее семьи.

В июле текущего года был задержан преступный авторитет, которого правоохранители называют лидером криминального мира России, по кличке Шишкан. По словам Ирины Волк, установлено, что к совершению похищения и убийств семьи депутата могут быть причастны участники преступного сообщества, возглавляемого Шишканом, - лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии. Предполагаемым мотивом преступления, уточнили в МВД, могли стать разногласия между уголовным авторитетом и потерпевшей, связанные с ее бизнесом.

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Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко чуть более детально рассказала о предшествующих убийству событиях. По ее словам, гендиректор ЗАО "Племзавод Раменское" (она же депутат Раменского района) и трое ее родственников были устранены по указанию Олега Медведева (до изменения фамилии - Шишканов) за отказ передать ему принадлежащие даме земельные участки.

В СКР рассказали, что в Раменском районе были проведены масштабные работы по исследованию территории вблизи одного из дачных массивов. "Осматриваемая территория составила более 2 тысяч квадратных метров, а максимальная глубина - 10 метров. В результате проводимых на протяжении 12 дней раскопок на глубине около 4 метров были найдены и извлечены тела погибших, у двух из них в области головы обнаружены пули. По изъятым человеческим останкам и пулям назначены все необходимые экспертные исследования, в том числе направленные на установление причин смерти людей", - рассказала Светлана Петренко.

Отмечается, что кроме сотрудников угрозыска МВД и следователей СКР в оперативно-следственную группу входили оперативные сотрудники ФСБ России.

В МВД напомнили, что в отношении Шишкана в настоящее время расследуется уголовное дело по статье 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии".

Кроме него были задержаны и предполагаемые исполнители похищения и убийства. "Оперативными сотрудниками МВД России совместно со следователями СК России удалось выйти на след предполагаемых исполнителей резонансного убийства. Мероприятия по задержанию семерых фигурантов в конце сентября текущего года были проведены в Псковской, Рязанской, Тверской и Московской областях", - отметила Ирина Волк.

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В Следственном комитете добавили, что детальное расследование этого и других преступлений, к которым причастны задержанные, продолжается. Под стражей, отметили в СКР, остаются 9 фигурантов уголовного дела - Олег Медведев (Шишкан), Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас, Михаил Коровин. "Следователи выясняют роль каждого соучастника, а также проверяется их причастность к другим возможным эпизодам преступной деятельности", - отметила Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что членам банды Шишкана инкриминируется ряд тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийства, вымогательства, причинение вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе и другие.

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