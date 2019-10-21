СК выложил видео показаний обвиняемого в убийстве девочки в Саратове

Следственный комитет РФ разместил видеозапись показаний обвиняемого в убийстве 9-летней девочки в Саратове.

Во время 20 секундного фрагмента видеозаписи обвиняемый, которого допрашивают на месте преступления, рассказывает о своем нападении на девочку:

- Проходя мимо, она сказала что-то насчет гаража, я зажал ей рот и завел сюда, - говорит этот мужчина.

Ранее правоохранительное ведомство сообщило, что следователи предъявили обвинение 35-летнему жителю Саратова в убийстве малолетнего.

Как уже рассказывала "РГ", 9-летняя девочка пропала по дороге в школу утром 9 октября. В поисках ребенка участвовало свыше трех тысяч волонтеров. На следующий день тело школьницы было обнаружено в одном из гаражей, рядом с дорогой в школу.По подозрению в убийстве был задержан местный житель, ранее судимый за изнасилование и разбой.