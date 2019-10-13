В Саратове простились с убитой 9-летней девочкой

Саратовцы простились с девятилетней девочкой, на которую по дороге в школу напал преступник.

На отпевание школьницы в храм Петра и Павла пришли сотни людей с цветами. Все в церковь зайти сразу не смогли, горожане ждали на улице завершения службы. Жесткое убийство ребенка шокировало саратовцев, о случившемся говорит весь город.

В среду утром девочка как обычно отправилась на занятия в школу № 73, которая находится в Пугачевском поселке. Последней ее видел мужчина, который выгуливал во дворе собаку. Девочку искали несколько тысяч человек, помимо сотрудников полиции и спасателей, многочисленные волонтеры-добровольцы. Сотни объявлений с сообщением о розыске школьницы были расклеены по всему городу. А нашли тело недалеко от школы, в нескольких десятках метров от тропинки, по которой она ходила каждый день.

По подозрению в совершении убийства сначала был задержан, а затем арестован судом ранее неоднократно судимый, в том числе за разбой и изнасилование, житель Саратова. Как сообщили в СК, тело девочки было обнаружено в соседнем гараже, рядом с тем, который принадлежал подозреваемому, а сам он сознался в убийстве. Для оказания помощи в расследовании руководитель СК Александр Бастрыкин направил в Саратов опытных следователей-криминалистов.

От дома, где жила девочка, если идти по улице, до школы, наверное, и за полчаса не доберешься. Но если же идти прямо по склону Соколовой горы, через дворы и гаражи, можно дойти и за десять минут.

Из дворов, чтобы попасть к гаражам, нужно спуститься по узкой ржавой лестнице. У входа на нее, по-прежнему, висит одно из объявлений, расклеенных в связи с поиском.

- Вы из газеты? Напишите, пожалуйста, что здесь и взрослым страшно, скоро будет рано темнеть, освещения нет, а дети в школу ходят, - просит местная жительница Елена.

Среди гаражей немало заброшенных, как тот, где нашли девочку, вход к нему зарос высокой травой. Владельцы соседних боксов рассказывают, что гараж несколько раз менял собственников, а его нынешнего хозяина никто из них даже не видел.

К месту гибели девочки саратовцы несут цветы и мягкие игрушки, ставят зажженные свечи. В центре - большой портрет ребенка. От дождя чьи-то заботливые руки прикрыли народный мемориал полиэтиленовой пленкой.

Люди приезжают со всего города, многие женщины не могут сдержать слез. Жительница Саратова Катя с дочкой Дариной приехали из Октябрьского района. Дарина привезла фиолетового динозавра и картинку, которую сама нарисовала.

- Привезла дочку сюда, чтобы она все это прочувствовала, - объясняет Катя.

По словам женщины, в их районе похожая ситуация, дети ходят в школу коротким путем через разрушенный стадион "Спартак", где с ними, как она считает, может случиться что угодно. Более безопасный путь ведет через территорию соседнего колледжа, но там проход закрыли. Женщина в связи с этим обращалась в районную администрацию, однако, понимания там, по ее словам, не встретила.

Между тем в правительстве области, после случившегося, объявили, что во всех районах создадут комиссии, которые должны будут проверить, насколько безопасны для детей территории вокруг школ и детских садов и подходы к ним. Однако горожане недоумевают: неужели обязательно должна случиться трагедия, чтобы взрослые задумались о безопасности детей?

И это не единственный вопрос, который возникает сейчас у людей. Ведь подозреваемый в этом ужасном преступлении находился под надзором полиции. В пресс-службе ГУ МВД по региону это подтвердили. По данным ведомства подозреваемый освободился из мест лишения свободы в июле 2017 года, его вовремя поставили на профилактический учет, раз в квартал бывшего осужденного проверял участковый уполномоченный полиции, жалоб от соседей на него не поступало. Как уточняет начальник управления организации деятельности участковых и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Саратовской области Елена Перепелова, сейчас работа, которую вел участковый, проверяется.

По мнению руководителя поискового отряда "Лиза Алерт" в Саратовской области Константина Костырина, который организовывал поиски девочки волонтерами, система надзора за людьми, отбывшими срок за насильственные преступления сексуального характера, а затем вышедшими на свободу, нуждается в нашей стране в пересмотре и ужесточении. Слишком многие из них затем вновь совершают преступления, в том числе, и в отношении детей.