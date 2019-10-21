Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины

Нижегородская ГЭС (Горьковская плотина) не имеет технических конструкций, обеспечивающих ее устойчивость, а это чревато катастрофой. По сообщению РИА Новости, с таким заявлением выступил в Совете Федерации руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

По словам ученого, для устойчивости плотина должна иметь подпор снизу, на уровне 68 метров. Пока же существует большая вероятность аварии в случае, если не заработает Нижегородский низконапорный узел и не будет достроен Чебоксарский гидроузел.

Последствия такой аварии могут быть серьезнее, чем после прорыва дамбы на реке Сейба в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края. В результате красноярской аварии погибли 15 человек, пятеро пропали без вести, пострадали 26 человек.