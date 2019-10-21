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21.10.2019 10:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опубликован список погибших после ЧП на дамбе в Красноярском крае

Текст: Екатерина Дементьева

Золотодобывающая компания "Сибзолото" опубликовала на сайте список погибших и пропавших без вести при ЧП на реке Сейбе, а также госпитализированных старателей.

Семьи погибших и пострадавших в Красноярском крае получат матпомощь

Известно, что семеро погибших постоянно проживали в Красноярском крае, двое - в Хакасии, по одному - в Кемеровской и Вологодской областях.

Список погибших:

1. Поросёнов Сергей Иванович (машинист бульдозера D-275)

2. Толипов Дмитрий Борисович (гидромониторщик)

3. Кожин Антон Михайлович (гидромониторщик)

4. Данилов Александр Михайлович (водитель КАМАЗ-вахта)

5. Мазепов Алексей Викторович (водитель КАМАЗ-вахта)

6. Боровской Александр Петрович (водитель КАМАЗа-трала)

7. Пронин Виктор Викторович (токарь)

8. Боярсков Игорь Сергеевич (элетрогазосварщик)

9. Свиридов Александр Евгеньевич (водитель погрузчика LW-500)

10. Фомичёв Денис Сергеевич (водитель погрузчика LW-500)

11. Семешков Геннадий Евгеньевич (машинист экскаватора PC-400)

12. Трофимов Валерий Владимирович. г. Мариинск, 17.09.1971 (охрана)

13. Максимов Павел Александрович. поселок Шира, 20.06.1993 (охрана)

14. Юдин Игорь Геннадьевич. г. Канск, 03.01.1961 (охрана)

15. Бельдянов Александр Анатольевич, г. Ужур, 04.08.1972 (охрана)

Пропали без вести:

1. Козел Александр Вячеславович (вальщик леса)

2. Ерёменко Вячеслав Викторович (электрогазосварщик)

3. Амосов Юрий Владимирович, Заозерный Красноярского края (промывальщик геологических проб)

4. Гриценко Евгений Валерьевич. Поселок Тиссуль Кемеровской обл. 26.08.1980 (охрана)

5. Азимов Дишпод Абдужапарович (водитель погрузчика LW-500)

В больнице:

1. Шпагин Александр Владимирович (водитель автокрана)

2. Бацалай Николай Николаевич (водитель КАМАЗ-топливозаправщик)

3. Дамба Андрей Николаевич (машинист бульдозера)

4. Епишин Андрей Викторович (машинист экскаватора PC-400)

5. Смирнов Вадим Анатольевич (слесарь-моторист)

6. Тимохин Тимофей Александрович (электрогазосварщик)

7. Асочанов Дмитрий Валентинович (охрана)

8. Астафьев Анатолий Сергеевич (гидромониторщик)

9. Чаптыков Андрей Григорьевич (машинист экскаватора PC-400)

Компания отмечает, что произошло "разрушение насыпи одного из верхних технологических отстойников", что спровоцировало разрушение находящихся иже по течению дамб. Селевым потоком были снесены два общежития, еще несколько жилых помещение, хозяйственные постройки ремонтной зоны.

Напомним, на месте ЧП ведутся спасательные работы.

СКР возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В качестве приоритетной версии ЧП следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ.

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