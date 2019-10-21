К поискам пропавших при порыве дамбы подключают авиацию

В понедельник к поискам пропавших без вести после прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае будет подключена авиация МЧС России.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону, вертолет Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России сейчас находится в Курагинском районе.

По данным ведомства, за прошедшие сутки была обследована береговая линия реки Сейба, проведены работы по разбору завалов по берегам на протяжении 1200 метров и на островах. Работы продолжаются, привлечены водолазы и кинологи. На данный момент остается неизвестна судьба 5 человек.

На "горячую линию" за последние сутки поступило 33 звонка, всего с момента ЧП - 555 обращений.