В Самаре коммунальщики установили у подъездов должников узлы из труб

В Самаре коммунальщики придумали новый способ выбивания долгов: под окнами неплательщиков устанавливают кусок, затянутой в узел трубы. Таким образом ресурсники пытаются привлечь внимание соседей к должнику.

Подобные уведомления начали устанавливать с октября у подъездов жильцов, которым уже перекрыли канализацию за систематическую неуплату за холодную воду и водоотведение. Коммунальщики рассчитывают, что благодаря такой огласке жилец постесняется соседей и погасит долги.

С весны прошлого года ресурсники начали устанавливать рядом с домами неплательщиков необычные объекты, в том числе "пирамиду позора". Не так давно ее усовершенствовали, добавив громкое оповещение. По словам коммунальщиков, такие способы приносят плоды: чаще всего должники пытаются побыстрее избавиться от публичных осуждений и приносят в кассу нужную сумму.