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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Чешский хоккеист Яромир Ягр признался, что скучает по Омску

Текст: Наталья Алексеева (Омск)
Фото: Григорий Соколов/РИА Новости Фото: Григорий Соколов/РИА Новости
Фото: Григорий Соколов/РИА Новости

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр, игравший за "Авангард" почти четыре сезона, поделился теплыми воспоминаниями об Омске.

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- Омск - отличный город, где любят хоккей. Мне там было хорошо. Я знаю, рано или поздно у меня будет больше времени, и я смогу прилететь в Омск. У меня там много друзей. Я к вам собираюсь. Ждите меня! - сообщил Яромир Ягр в интервью "Матч ТВ".

Ягр также рассказал о том, как в 2008 году экс-губернатор региона Леонид Полежаев убедил его вернуться в "Авангард". Хоккеист пообещал ему, что будет играть за Омск в том случае, если не продлит договор с "Рейнджерс". Когда контракт закончился, Яромир Ягр сдержал свое слово, несмотря на ряд предложений от клубов НХЛ.

- Я хочу быть человеком, который сдерживает свои обещания. Я поехал в "Авангард". Конечно, я мог бы побить какие-то еще рекорды в НХЛ. С другой стороны, переезд в Россию помог мне прийти к религии. Это помогло мне стать лучше как личности, - рассказал хоккеист.

Яромир Ягр заявил, что сожалеет о том, что "Арену Омск" пришлось разрушить, и "Авангард" теперь вынужден играть в другом месте.

Спорт Хоккей Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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