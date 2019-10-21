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21.10.2019 13:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

После ЧП с дамбой сотрудники компании "Сисим" пытались вывезти документы

Текст: Екатерина Дементьева

Следователь СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии Екатерина Шарыгина заявила, что двое сотрудников компании "Сисим" (которой принадлежат разрушенные дамбы в Курагинском районе края) 19 октября пытались вывезти системные блоки и документацию из офиса компании. Об этом сообщает ТАСС. По информации агентства, попытку удалось предотвратить, в офисе прошли обыски. Следователи СКР изъяли компьютеры и документы.

Фото: Вадим Кофман/РИА Новости
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СКР ведет расследование в рамках уголовного дела по части 3 статьи 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В качестве приоритетной версии следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ.

Ранее следствие заявило, что дамбы были построены незаконно. А жилые помещения нельзя было размещать в зоне возможного затопления. После этой трагедии Росприроднадзор намерен проверить все дамбы в стране.

По делу о гибели людей при прорыве дамбы были задержаны директор, начальник и мастер участка золотодобывающей артели. Как сообщала пресс-служба СК, для допроса их привезли в Красноярск. Известно, что начальник участка Андрей Еганов признал свою вину и начал сотрудничать со следствием. Двое других фигурантов вины не признали. 21 октября всем троим должны определить меру пресечения.

Напомним, в субботу, в результате размыва дамбы на вахтовый поселок старателей сошла селевая волна. Погибли 15 человек, пятеро числятся пропавшими без вести, пострадали по разным данным от 27 до 44 человек.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Прорыв дамбы в Красноярском крае
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