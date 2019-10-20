В Красноярском крае допрошены подозреваемые в гибели старателей

Следственный комитет обнародовал первые итоги допроса трех подозреваемых по делу о прорыве дамбы и гибели рабочих на золотоносном участке в Красноярском крае.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, директор, начальник и мастер участка подтвердили, что смытое сооружение было построено без разрешительных документов.

Об этом же говорят свидетели и очевидцы, показания которых сейчас тоже собираются. "Выявлены нарушения в организации работы золотодобывающей артели. Дамбы возведены незаконно с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке разрушилось еще четыре гидротехнических сооружения", - рассказали в СК.

Также выяснилось, что горный мастер, отвечавший за этот участок, не имеет соответствующего профильного образования. А задержанный начальник участка признал, что понимал опасность размещения общежития рабочих в потенциально опасной зоне.

Следователи намерены ходатайствовать о заключении всех троих под стражу.

Напомним, в ночь на 19 октября прорвало дамбу на реке Сейба в Курагинском районе. В результате ЧП погибли 15 старателей золотодобывающей артели. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.