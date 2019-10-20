В СМИ появился список погибших старателей под Красноярском

В СМИ опубликованы списки погибших старателей. Но официально они пока не подтверждены.

По данным "Российской газеты", список МЧС может появиться в течение часа. Следите за нашими публикациями. Напомним, вчера из-за солевого потока обрушилась дамба на реке Сейба Курагинского района Красноярского края.

Погибли 15 старателей золотодобывающей артели Сисим. 14 раненых вывезли в Куракинскую Центральную районную больницу. Вчера вечером их состояние оставалось стабильным. Судьба еще 10-15 человек пока неизвестна.