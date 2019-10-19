Красноярск: Судьба 10 старателей пока неизвестна

В Курагинский район Красноярского края вылетели два вертолета МИ-8 с сотрудниками МСЧ на борту: один летит из Хакасии, второй - из Красноярска.

В готовности находится аэромобильная группировка Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России, силы и средства краевого учреждения "Спасатель".

На данный момент точно известно об 11 погибших работниках золотодобывающий артели, 14 пострадавших доставлены в медучреждения, судьба еще 10 человек неизвестна.

Как сообщили в оперативном штабе по ликвидации ЧС, в спасательных работах могут принять участие около 270 человек и 50 единиц техники, в том числе и авиация. Открыта "горячая линия" 8-391-275-16-41.

Сегодня, 19 октября, в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбу. Затопило два общежития временного типа.