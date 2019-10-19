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19.10.2019 06:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

До 11 увеличилось число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае

Число погибших в результате прорыва дамбы технологического водоема золотодобывающей артели в Красноярском крае достигло 11. Судьба еще 14 человек неизвестна. Ранее сообщалось о шести погибших и 10 пропавших рабочих.
Фото: МЧС России Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

На данный момент за помощью к врачам обратились 19 пострадавших. По данным пресс-службы МЧС, 15 человек были осмотрены на месте, а четверо госпитализированы, сообщает ТАСС.

На Кубани после гибели рабочих закрыли цех сахарного завода

Напомним, дамба реке Сейба разрушилась сегодня в 02.00 мск. В результате были затоплены два рабочих общежития временного типа в населенном пункте Щетинкино Курагинкого района. Сейчас последствия ЧП ликвидируют около 270 человек, задействована авиация МЧС.

Губернатор Красноярского края Александр Усс взял ситуацию на руднике по добыче золота под личный контроль.

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