До 11 увеличилось число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае

На данный момент за помощью к врачам обратились 19 пострадавших. По данным пресс-службы МЧС, 15 человек были осмотрены на месте, а четверо госпитализированы, сообщает ТАСС.

Напомним, дамба реке Сейба разрушилась сегодня в 02.00 мск. В результате были затоплены два рабочих общежития временного типа в населенном пункте Щетинкино Курагинкого района. Сейчас последствия ЧП ликвидируют около 270 человек, задействована авиация МЧС.

Губернатор Красноярского края Александр Усс взял ситуацию на руднике по добыче золота под личный контроль.