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19.10.2019 07:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 12

Тело еще одного человека обнаружили спасатели на месте прорыва дамбы в районе населенного пункта Щетинкино, Курагинкого района, Красноярского края. Ранее сообщалось об 11 погибших. Таким образом число жертв достигло 12.
Фото: МЧС России Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Ранения получили 19 рабочих. Еще 13 человек считаются пропавшими без вести.

Напомним, на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели, из-за чего в рабочем поселке затопило два общежития, в которых могли пребывать 80 старателей.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области/ТАСС
Прорыв дамбы произошел в Иркутской области

По данным местных властей, инцидент произошел из-за обильных осадков, которые подмыли сооружение. Волна, которая прорвала дамбу в Красноярском крае, представляла из себя селевой поток глины, камней и грязи, и достигала в высоту четырех - пяти метров.

В спасательной операции участвуют около 270 человек и 50 единиц техники, включая авиацию. Поселок золотодобытчиков находится в труднодоступной местности.

Как сообщает ТАСС, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь Правительство МЧС Правительство Следственный комитет СФО Красноярский край
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