Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 12

Ранения получили 19 рабочих. Еще 13 человек считаются пропавшими без вести.

Напомним, на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели, из-за чего в рабочем поселке затопило два общежития, в которых могли пребывать 80 старателей.

По данным местных властей, инцидент произошел из-за обильных осадков, которые подмыли сооружение. Волна, которая прорвала дамбу в Красноярском крае, представляла из себя селевой поток глины, камней и грязи, и достигала в высоту четырех - пяти метров.

В спасательной операции участвуют около 270 человек и 50 единиц техники, включая авиацию. Поселок золотодобытчиков находится в труднодоступной местности.

Как сообщает ТАСС, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.