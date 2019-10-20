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20.10.2019 10:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержаны подозреваемые по делу о прорыве дамбы под Красноярском

Текст: Алексей Бондарев (Красноярск)

В рамках расследования уголовного дела по факту прорыва дамбы и гибели людей в Курагинском районе Красноярского края задержаны директор, начальник и мастер участка золотодобывающей артели.

Как сообщает пресс-служба СК, для допроса их привезли в Красноярск.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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"Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Приоритетная версия - нарушения при проведении золотодобывающих работ", - заявили в СК.

Напомним, в ночь на 19 октября на реке Сейба Курагинского района прорвало дамбу.

В результате ЧП погибли 15 старателей золотодобывающей артели. 14 раненых вывезли в Куракинскую Центральную районную больницу. Судьба еще 10-15 человек пока неизвестна.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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