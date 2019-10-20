Задержаны подозреваемые по делу о прорыве дамбы под Красноярском

В рамках расследования уголовного дела по факту прорыва дамбы и гибели людей в Курагинском районе Красноярского края задержаны директор, начальник и мастер участка золотодобывающей артели.

Как сообщает пресс-служба СК, для допроса их привезли в Красноярск.

"Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Приоритетная версия - нарушения при проведении золотодобывающих работ", - заявили в СК.

Напомним, в ночь на 19 октября на реке Сейба Курагинского района прорвало дамбу.

В результате ЧП погибли 15 старателей золотодобывающей артели. 14 раненых вывезли в Куракинскую Центральную районную больницу. Судьба еще 10-15 человек пока неизвестна.