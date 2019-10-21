Прокуроры нашли нарушения в работе еще одной красноярской артели

Красноярская природоохранная прокуратура по обращениям граждан провела проверку артели "Прииск дражный". В ходе проверки было выявлено превышение концентрации взвешенных веществ, марганца, меди, железа и цинка в водоемах, которые использует компания, сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме того, были вскрыты факты сброса сточных вод с нарушениями технологии и пользование частью водного объекта в отсутствие разрешительной документации.

Руководителю артели красноярским природоохранным прокурором внесено представление. Виновные лица оштрафованы на 300 тысяч рублей по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ "Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение" и статьи 7.6 КоАП РФ "Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий".

Добавим, сегодня Росприроднадзор обратился в правительство РФ с просьбой провести проверку деятельности золотодобывающих компаний после прорыва дамбы в Красноярском крае. Ранее ведомство намеревалось проверить все дамбы в стране.