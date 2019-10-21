Роман Сенчин, автор романа "Зона затопления"

В поселке Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошла техногенная катастрофа: прорвало дамбу. Волна, которая снесла ее, достигала в высоту около пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа, погибли 15 человек, судьба пяти неизвестна.

Я читал эту печальную новость и хочу сказать, что вообще строить жилые дома или временные постройки ниже плотины - это всегда огромный риск, человечество не придумало таких надежных материалов, чтобы плотина держалась и была бы на 100 процентов устойчивой.

А то, что случилось сейчас в Красноярском крае, то, что мы наблюдали месяца два назад в Иркутской области - это, конечно, можно было бы предотвратить, если бы квалифицированные специалисты рассчитали риски, проводили бы профилактику, следили за техническим состоянием объектов.

Но хороших специалистов у нас часто не слушают. Иногда встречается и "кликушество", когда разумные доводы ученых перекрываются криками, что сейчас "мы все погибнем"... Ну что сказать? Думаю, нужно все-таки больше доверять ученым, и пусть их выводы иногда кому-то кажутся не вполне понятными, максималистическими: дескать, можно обойтись без лишних проверок, без перестраховки. Нет, лучше всегда перестраховаться.

Десять лет назад случилась авария на Саяно-Шушенской ГЭС, когда под угрозу затопления попали несколько городов, которые находятся ниже по течению Енисея. Слава Богу, плотина предотвратила катастрофу, выдержала стихию. Потом ее ремонтировали, но до сих пор сохраняется опасность прорыва. Пусть даже теоретическая.

В прямую в моем романе "Зона затопления" не затронута сегодняшняя проблема. Но всегда крупные гидроэлектростанции не только губят земли у водохранилища, но и сами плотины, безусловно, потенциально угрожают всему тому, что находится ниже по течению. Саяно-Шушенская ГЭС- это огромные кубометры воды, которые держат и постоянно давят на плотину. Кто-то из ученых говорит, что никогда эта плотина не развалится, кто-то, что, наоборот, все висит на волоске, достаточно землетрясения, чтобы пошли швы и все это обрушилось. Ясно одно: это уже такая древняя технология, которую пора заменять. И строительство ГЭС - это не выход из положения, тем более таких крупных. Это уже старая песня.

Везде бывают и природные, и техногенные катастрофы, Европу довольно часто затапливает. Другое дело, что там все учтено, просчитано и облагорожено. Германия, Венгрия иногда частично погружаются под воду, Дунай порой сходит с ума. Все бывает. Но лучше эти риски минимизировать современными технологиями, специалистами в своем деле.