Новости

Трамп пригрозил Ирану страшным ударом 21:37
В Петербурге покажут фильмы Марио Мартоне 21:29
"Урал" выпустил мотоцикл с палаткой и вязанкой дров 21:22
Володин примет участие в конференции спикеров парламентов стран СЕ 21:19
Крупный пожар на складе на востоке Москвы потушен 21:15
Путин обсудил с Голодец развитие физкультуры и поддержку кино 21:14
На нефтеперерабатывающем заводе в Оренбуржье отравились 7 человек 21:10
Нетаньяху вернул мандат на формирование правительства 20:59
Обрушилась крыша горящего склада в Москве 20:53
Видео: Под Белгородом воссоздали непобедимую крепость 20:22
Крупный пожар на складе в Москве локализован 20:12
Трамп заявил о соблюдении режима прекращения огня в Сирии 20:08
В Москве горящий мотоцикл остановил движение 19:51
Названы номинанты на "Золотой мяч" 19:44
В Черном море начались учения НАТО Fall Storm 19:42
Президенты России и Франции обсудили Сирию и Украину 19:40
На Украине при крушении вертолета погиб экс-министр 19:22
На востоке Москвы горит крупный склад 19:20
США не выдали визы россиянам для участия в работе комитета ГА ООН 19:15
Рязанское МЧС опровергло данные о "забытом" во время эвакуации кинозале 19:04
Минск и Гавана обсудили перспективы экономических проектов 19:03
Hyundai продемонстрировал новую серийную Creta 19:02
В Чечне решили ввести экспериментальный налог на самозанятых 18:43
Россияне смогут поменять старый транспондер на новый с большой скидкой 18:32
Советником секретаря СНБО Украины стал бывший КВНщик 18:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Назван регион России с самым доступным для населения газом
Назван регион России с самым доступным для населения газом
Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку
Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
Роман Сенчин, автор романа "Зона затопления"
Роман Сенчин. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Роман Сенчин. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Роман Сенчин. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

В поселке Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошла техногенная катастрофа: прорвало дамбу. Волна, которая снесла ее, достигала в высоту около пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа, погибли 15 человек, судьба пяти неизвестна.

Я читал эту печальную новость и хочу сказать, что вообще строить жилые дома или временные постройки ниже плотины - это всегда огромный риск, человечество не придумало таких надежных материалов, чтобы плотина держалась и была бы на 100 процентов устойчивой.

А то, что случилось сейчас в Красноярском крае, то, что мы наблюдали месяца два назад в Иркутской области - это, конечно, можно было бы предотвратить, если бы квалифицированные специалисты рассчитали риски, проводили бы профилактику, следили за техническим состоянием объектов.

Фото: Вадим Кофман/ТАСС
Суд арестовал задержанных по делу о разрушении дамбы под Красноярском

Но хороших специалистов у нас часто не слушают. Иногда встречается и "кликушество", когда разумные доводы ученых перекрываются криками, что сейчас "мы все погибнем"... Ну что сказать? Думаю, нужно все-таки больше доверять ученым, и пусть их выводы иногда кому-то кажутся не вполне понятными, максималистическими: дескать, можно обойтись без лишних проверок, без перестраховки. Нет, лучше всегда перестраховаться.

Десять лет назад случилась авария на Саяно-Шушенской ГЭС, когда под угрозу затопления попали несколько городов, которые находятся ниже по течению Енисея. Слава Богу, плотина предотвратила катастрофу, выдержала стихию. Потом ее ремонтировали, но до сих пор сохраняется опасность прорыва. Пусть даже теоретическая.

В прямую в моем романе "Зона затопления" не затронута сегодняшняя проблема. Но всегда крупные гидроэлектростанции не только губят земли у водохранилища, но и сами плотины, безусловно, потенциально угрожают всему тому, что находится ниже по течению. Саяно-Шушенская ГЭС- это огромные кубометры воды, которые держат и постоянно давят на плотину. Кто-то из ученых говорит, что никогда эта плотина не развалится, кто-то, что, наоборот, все висит на волоске, достаточно землетрясения, чтобы пошли швы и все это обрушилось. Ясно одно: это уже такая древняя технология, которую пора заменять. И строительство ГЭС - это не выход из положения, тем более таких крупных. Это уже старая песня.

Везде бывают и природные, и техногенные катастрофы, Европу довольно часто затапливает. Другое дело, что там все учтено, просчитано и облагорожено. Германия, Венгрия иногда частично погружаются под воду, Дунай порой сходит с ума. Все бывает. Но лучше эти риски минимизировать современными технологиями, специалистами в своем деле.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Прорыв дамбы в Красноярском крае
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Президенты России и Франции обсудили Сирию и Украину
В МО назвали глупостью информацию о запуске "Калибров" с корабля "Татарстан"
Путин назначил Фадеева своим советником и главой СПЧ
Пара российских Ту-160 приземлится в ЮАР
В Подмосковье найдены тела новых жертв банды Шишкана