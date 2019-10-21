Пятерых пропавших старателей пока не нашли

В Красноярском крае вчера прошел день траура по погибшим при прорыве дамбы в Курагинском районе. Во всех городах и районах были приспущены государственные флаги. Пропавших без вести спасатели продолжали искать без перерыва - весь световой день.

Трагедия произошла в ночь с пятницы на субботу. Прорыв системы земляных дамб-отстойников на реке Сейба вызвал селевой поток высотой до четырех метров, который смыл временный поселок вахтовиков-золотодобытчиков артели "Сисим". Погибли 15 рабочих. Пятеро в понедельник, к концу дня, числились пропавшими без вести.

О том, что поиски продолжаются до глубокой темноты "Российской газете" рассказали в единой диспетчерской службе Курагинского района. Наш спецкор, побывавший на месте ЧП, Золик Мильман передал, что пропавших ищут на берегах реки, исследуя Сейбу ниже по течению на несколько километров. Сотрудники краевого учреждения "Спасатель" говорят, что обследовали уже 10 километров береговой линии, а также 6 километров акватории Сейбы. Работая в ледяной воде, среди плавающих бревен и мусора, они нашли 15 затопленных автомобилей. Людей пока обнаружить не удалось. Компания "Сибзолото", чьей структурной единицей является артель "Сисим", сообщает, что всего за помощью обратились 44 человека. В министерстве здравоохранения по Красноярскому краю приводят другие данные.

В понедельник было зарегистрировано 27 пострадавших, всем оказана помощь.

В списках погибших и пропавших без вести - обычные сибирские мужики, работяги-вахтовики: машинисты бульдозеров и экскаваторов, водители "КАМАЗов", гидромониторщики и охранники. Семеро из Красноярского края, двое - из Хакасии, по одному из Кемеровской и Вологодской областей.

Министр соцполитики Красноярского края Ирина Пастухова сообщила, что семьям погибших из краевого бюджета выплатят по миллиону рублей. Пострадавшие также получат компенсации - от 50 тысяч до полумиллиона. Выплаты получат все семьи - не важно, в каком регионе жили погибшие. Семьям пропавших без вести также обещаны выплаты после окончания поисковых работ, до 500 тысяч рублей. По словам Пастуховой, в Красноярске организована встреча всех родственников погибших: "Со всеми работают психологи. На каждую семью составляют соцпаспорт для помощи и в дальнейшем. За каждой закреплен соцработник".

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Следственный комитет озвучил приоритетную версию прорыва дамбы в Красноярском крае.

По версии СКР, причиной затопления рабочих общежитий на прииске в Красноярском крае могли стать нарушения во время работ по добыче золота. По уголовному делу уже задержаны директор предприятия "Сисим", которое проводило работы, а также начальник и мастер горного участка.

Спустя сутки после случившегося следователи стали утверждать, что прорвало не одну, а две дамбы. Расследование ведется по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. В офисе "Сисима" провели обыски, изъяли техническую и финансовую документацию.

Подготовила Наталья Козлова

Ростехнадзор

Это была не дамба

Владимир Пименов, начальник отдела по надзору за гидроэлектростанциями и гидротехническими сооружениями Ростехнадзора:

- Это была не дамба, а насыпь. На дамбу в отличие от насыпи делается специальный проект, расчеты на прочность, устойчивость. Этот проект должен пройти обязательную экспертизу. В Красноярском крае этого не было.

Здесь была технологическая насыпь, которая представляет собой пустую породу, образующуюся при добыче золота. Насыпи являются частью технологической схемы по добыче и разработке полезных ископаемых. Поэтому за их состоянием должен следить тот, кто выдает лицензию на разработку полезных ископаемых.

Ростехнадзор ведет контроль только тогда, когда на объекте идут взрывные работы. В Красноярском крае не взрывали, а использовали гидромониторы, которые под давлением дробят породу, потом она попадает на конвейерную ленту, идет через сито, и люди стоят и выбирают попадающие туда самородки. Чтобы работал этот гидромонитор, нужны большие объемы воды, которые требуются для промывки. Поэтому компания пустыми породами перегораживает реку, создавая водохранилища. В месте трагедии высота насыпи достигала восьми метров.

После разработки месторождения компания должна разбирать эти завалы, проводить рекультивацию земель. Возвращать русло реки в прежнее состояние. Но этого никто не делал. Артель двигалась дальше - выше по течению реки. Туда переносила свои механизмы. В результате получился каскад из таких перегораживающих устройств. Когда прорвало одну насыпь, произошел эффект домино. Таких насыпей было восемь, все они принадлежали одной артели. Сколько таких артелей по всей стране - никто не считал. Это большая проблема для золотодобывающей отрасли. Например, когда я был в Магаданской области, так там все изрыто этими артелями. И насыпи куда круче и выше, чем в Красноярском крае. Вся проблема в том, что никто после себя не наводит порядок.

Подготовила Ольга Бухарова

Десять тысяч одних проверок

Сразу после несчастья появилась информация, что теперь Росприроднадзор, как сообщает ТАСС, намерен проверить все дамбы в стране.

Такова типовая реакция чиновников на любое резонансное ЧП.

Следуя этой логике, надо уже сейчас начать тотальные проверки не только всех в стране дамб, но и любых сооружений, где могут случиться несчастья.

А также массово провести проверку:

Всех охранных служб во всех школах, памятуя о трагедии, чтобы никто не прошел в школу с оружием.

Проинспектировать все без исключения торговые центры, чтобы нигде не замкнула электропроводка.

Все дома престарелых и интернаты, где из огня не удается спасти беспомощных людей по причине ветхой проводки и плохой пожарной сигнализации.

Пожар в доме-интернате в Брянской области. Фото: newsbryansk.ru

Все автобусные парки, откуда нередко выезжают на дороги машины с неисправными тормозами и нелегальными водителями.

Крыши всех общественных зданий, чтобы убедиться, что во время обильных снегопадов они не рухнут и выдержат нагрузку льда и мокрого снега.

Правда, практика показывает: как быстро такие проверки назначаются, так же быстро они и завершаются, и опять тишина - до следующего ЧП. Фирма "Сисим" - хозяин незарегистрированной дамбы - входит в холдинг "Сибзолото", и это крупное предприятие не только по местным меркам. Производство, ежегодно добывающее около двух тонн золота, - величина общегосударственного масштаба. Но вряд ли можно ошибиться, если предположить, что за все годы существования прииска на нем не видели ни комиссий, ни отдельных проверяющих.

Автобус упал в море - погибли 18 человек. Фото: Ruptly

Система контроля безопасности любых объектов, которая начинает работать только после "визита" на объект спасательно-правоохранительных структур, сама по себе нежизнеспособна. Получается, что сначала надо разгрести завалы, собрать погибших и раненых, а потом начать выяснять, кто виноват и что делать.

Никакие тотальные проверки не потребуются, если каждый на своем рабочем месте будет контролировать соблюдение мер безопасности на том участке, за который отвечает. Чиновник, который ничего не видит, не слышит и ничего никому не говорит, пока ЧП не грянет, так же опасен, как неисправная электропроводка.