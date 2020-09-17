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17.09.2020 11:40
Рубрика: Происшествия

Начался суд по делу о гибели людей при прорыве дамбы под Красноярском

Текст: Ирина Штерман

Курагинский районный суд начал рассмотрение дела о прорыве дамб золотодобывающего предприятия "Сисим". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в пресс-службе суда.

Фото: РИА Новости
Следствие по делу о гибели людей под Красноярском при прорыве дамбы завершено

Предварительные слушания прошли 26 августа, сегодня суд приступил к рассмотрению дела по существу. В зале заседаний присутствовали все трое подсудимых - генеральный директор ООО "Сисим" Андрей Еганов, начальник участка Евгений Александров и горный мастер Максим Ковальков. Им огласили обвинительное заключение.

Напомним, 19 октября 2019 года в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение нескольких дамб, защищающих технологические водоемы, где велась добыча золота. Вода, хлынувшая из Сейбы, затопила рабочий поселок, погибли 20 человек.

Слушания о делу будут продолжены, следующее заседание суда назначено на 22 сентября.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Прорыв дамбы в Красноярском крае

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