Начался суд по делу о гибели людей при прорыве дамбы под Красноярском

Курагинский районный суд начал рассмотрение дела о прорыве дамб золотодобывающего предприятия "Сисим". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в пресс-службе суда.

Предварительные слушания прошли 26 августа, сегодня суд приступил к рассмотрению дела по существу. В зале заседаний присутствовали все трое подсудимых - генеральный директор ООО "Сисим" Андрей Еганов, начальник участка Евгений Александров и горный мастер Максим Ковальков. Им огласили обвинительное заключение.

Напомним, 19 октября 2019 года в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение нескольких дамб, защищающих технологические водоемы, где велась добыча золота. Вода, хлынувшая из Сейбы, затопила рабочий поселок, погибли 20 человек.

Слушания о делу будут продолжены, следующее заседание суда назначено на 22 сентября.