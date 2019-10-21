За семьями погибших под Красноярском старателей закрепят соцработников

В Красноярском крае сотрудники Министерства социальной политики встречают семьи погибших старателей, приезжающих на место трагедии из районов края и других регионов России. Как заверила руководитель Минсоцполитики Красноярского края Ирина Пастухова, за каждой семьей будет закреплен социальный работник, ни одна не останется без сопровождения.

"Со всеми семьями работают психологи. Родственникам оказывается вся необходимая поддержка", − приводит слова министра официальный портал регионального правительства.

Власти Красноярского края разместят прибывающих в гостиницах. Кроме того, как сообщает ТАСС, краевое правительство ведет переговоры с компанией-работодателем об оказании дополнительной помощи к тем средствам, которые будут выделены из краевого бюджета.

Напомним, из бюджета региона родственникам погибших при прорыве дамбы на рейке Сейбе будет выплачен миллион рублей, семьям пропавших без вести - 500 тысяч. О выделении материальной помощи семьям старателей сообщили и другие регионы, где постоянно проживали погибшие.

До сих пор погибшими считаются 15 человек, пять остаются в статусе пропавших без вести. Компания "Сибзолото" опубликовала списки погибших и пострадавших в результате трагедии.

В Красноярском крае сегодня объявлен день траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе.