В Осетии замглавы села взяли под стражу за убийство мужчины

В Алагирском районе Северной Осетии взят под стражу заместитель главы села Црау, которого подозревают в убийстве местного жителя. Как сообщили в следственном управлении СКР по республике, против 35-летнего мужчины завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летнего заместителя главы Црауского сельского поселения Алагирского района. По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в информации, помещенной на официальном сайте ведомства.

Как уже сообщалось, 15 октября в городе Алагире подозреваемый выстрелил в 44-летнего жителя Црау и скрылся. Пострадавший скончался на месте от полученных ранений. Беглеца оперативно задержали правоохранители.

Сейчас следствие собирает доказательства по делу, в ближайшие дни ему будет предъявлено обвинения в убийстве.