Число раненных в ДТП с автобусом и трамваем в Петербурге выросло до 15

В больницы Петербурга доставлены 15 человек, пострадавших при столкновении трамвая N60 и маршрутки NК-235 возле дома N7 по Петергофскому шоссе. Среди раненных трое детей, сообщила в своем Twitter вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

Все трое детей госпитализированы в Детскую городскую больницу. Четверо пострадавших доставлены в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, большинство же раненных, восемь человек, привезли в больницу N26. Это ближайшее учреждение к месту, где произошло ДТП.

Всего на месте работало 13 бригад скорой помощи.

Напомним, накануне вечером маршрутка врезалась в трамвай. При столкновении автобус перевернулся.

По свидетельствам очевидцев, правила нарушил водитель маршрутки, он, по предварительным данным, ехал на запрещающий сигнал светофора.