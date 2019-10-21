Столкновение трамвая и маршрутки в Петербурге попало на видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент столкновения маршрутки и трамвая на Петергофском шоссе, это Красносельский район Петербурга. В результате ДТП 15 пассажиров автобуса попали в больницу.

На кадрах видно, как маршрутка пересекает Петергофское шоссе на высокой скорости и врезается в трамвай. От удара маршрутка перевернулась.

К автобусу сразу же бросились очевидцы, чтобы помочь раненым. Всего пострадали 16 человек, но одному пассажиру помощь оказали на месте.

На месте работало 13 бригад "скорой". Трех пострадавших детей доставили в Детскую городскую больницу, четверых взрослых увезли в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Восемь человек госпитализировали в Городскую больницу №26, это ближайшее медучреждение к месту ДТП.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.