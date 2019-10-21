Установлены подозреваемые по делу о взрыве газа в Шахтах

"По данным следствия, в квартире жилого дома по улице Хабарова произошел объемный хлопок газовоздушной смеси, источником которой явилась открытая конфорка газовой плиты. Большой объем газа в помещении был связан с недостаточной вентиляцией", - отметили в СК РФ.

Как сообщается, следователям удалось выяснить, что вытяжка на кухне оказалась оборудована принудительной электрической вентиляцией. Естественной вентиляции не было, что и стало причиной опасной концентрации газа.

По версии следствия, согласно договору, который заключил собственник квартиры с филиалом газообслуживающей организации в городе Шахты в 2016 году, ее работники должны были не реже раза в год проводить осмотр внутриквартирного газового оборудования. При этом последнее обслуживание оборудования и проверку вентиляционного канала, которые должны были выявить нарушения, слесарь проводил в 2016 году.

Мер к замене принудительной вентиляции на естественную принято не было. А следующие два года начальник службы внутридомового газового оборудования не направлял работников организации для проверки.

"Таким образом, в действиях начальника службы ВДГО Шахтинского филиала и слесаря усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть более двух лиц. В отношении них возбуждено уголовное дело", - сообщили в ведомстве.