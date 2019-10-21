В Ростове бывшей супруге Цеповяза продлили арест на полгода

Наталье Стришней, которая является экс-супругой Вячеслава Цеповяза, продлили арест на шесть месяцев. Как сообщает ТАСС, такое решение принял Железнодорожный районный суд в Ростове-на-Дону.

Бывшая супруга Вячеслава Цеповяза и ее брат Иван обвиняются в вымогательстве примерно 70 миллионов рублей. На предприятие "Слава Кубани", директором которого является Натальи Стришней, наложен арест.

В 2013 году Вячеслава Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы, а в 2014 году снизили срок наказания на два месяца. Он входил в банду Цапка, действовавшую в станице Кущевской Краснодарского края.