В Ростове суд оставил под стражей экс-супругу Цеповяза

Ростовский областной суд отказался изменить меру пресечения Наталье Стришней, сообщает ТАСС.

Женщина является бывшей супругой ранее осужденного члена банды Цапков из станицы Кущевской Вячеслава Цеповяза. Ранее Железнодорожный районный суд постановил избрать ей меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 26 суток.

Напомним, по резонансному делу банды Цапков Иван Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.

Банда Цапка держала в страхе станицу Кущевская с 1998-й по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12-ти человек, включая детей.

Справка "РГ"

Вячеслав Цеповяз - один из членов "банды Цапков" - был осужден в 2013 году. Мужчину приговорили к 19 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. До декабря 2018 года он отбывал наказание в исправительном учреждении Амурской области. Глава преступной группировки Сергей Цапок был приговорен к пожизненному заключению, но умер в следственном изоляторе, не дожив до вступления судебного решения в силу.