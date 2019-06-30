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30.06.2019 14:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове арестована бывшая жена члена банды Цапков

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)

Бывшая супруга осужденного члена банды Цапков из станицы Кущевской Вячеслава Цеповяза арестована судом Железнодорожного района Ростова-на-Дону. Наталья Сришняя заключена под стражу на один месяц и 25 суток. Передает ТАСС со ссылкой на судью, зачитывавшую решение.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В прокуратуре рассказали о роскошных пирах Цеповяза в колонии

По данным прокуратуры, Стришняя и ее брат обвиняется в вымогательстве около 70 миллионов рублей. За что женщине грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

В станице Кущевской Краснодарского края уже прошли обыски, изъяты документы на предприятии "Слава Кубани", руководителем которого является Стришняя.

Отметим, данная агрофирма площадью 14 тысяч га принадлежит по условиям брачного договора с Цеповязом его бывшей супруге. Сам Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. Позднее Верховный суд сократил срок наказания на два месяца.

Напомним, на счету печально знаменитой банды Цапка, державшей в страхе станицу Кущевскую с 1998 по 2010 год, 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Сервера Аметова.

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