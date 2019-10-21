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21.10.2019 10:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге арестован грабитель, застреливший клиента банка

Текст: Татьяна Воробьева

Кировский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу мужчину, который на прошлой неделе с оружием ворвался в отделение банка и застрелил находившегося там клиента. "Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 18 декабря 2019 года включительно", - сообщила "РГ" специалист пресс-службы Свердловского областного суда Варвара Дейнега.

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Напомним, в пятницу в учреждение на улице Малышева вошел вооруженный злоумышленник и потребовал у работников банка деньги. Он выстрелил по видеокамере, установленной в служебном помещении. Один из посетителей попытался задержать нападавшего, но, к сожалению, тот успел нажать на курок и застрелить мужчину.

"Задержали нападавшего посетители банка, затем передали его работникам ЧОП, а те, в свою очередь, полицейским. Грабитель - мужчина 1982 года рождения, уроженец Ростовской области", - рассказал пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство" и части 4 статьи 162 УК РФ "Разбой". Максимальное наказание - пожизненный срок. Нападавший, по данным Следственного комитета, был пьян. С места преступления изъяты обрез ружья и маска, в которую он был одет.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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