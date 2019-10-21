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21.10.2019 18:32
Рубрика: Авто

Россияне смогут поменять старый транспондер на новый с большой скидкой

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Те, кто часто пользуются платными магистралями, смогут до конца ноября выгодно обменять свой старый транспондер на новый, рассказали "Российской газете" в госкомпании "Автодор".

Как пояснили в компании, на новое специализированное оборудование, дающее возможность экономить на оплате проезда в среднем 20 процентов, действует внушительная скидка.

Фото: Depositphotos.com
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Если автомобилист или владелец мотоцикла захочет сдать свой старый транспондер T-pass или карту T-card, то новую модель устройства он сможет купить со скидкой в 30%. Помимо этого, за единовременное пополнение баланса от 2000 рублей полагается дополнительная скидка 5%, а также скидка 5% за покупку держателя для мотоцикла или страхование транспондера и имущества в автомобиле.

Таким образом, на покупке нового транспондера T-pass можно сэкономить до 40%. По условиям акции со всеми скидками новый транспондер серии Limited Edition будет стоить 840 рублей (вместо 1400 рублей). А стандартный транспондер T-pass со скидкой 40% всего 600 рублей.

Для участия в акции старый транспондер должен быть персонифицирован (это можно сделать в Центре продаж и обслуживания "Автодора") и заблокирован для дальнейшего использования.

Акция действует только в Центрах продаж и обслуживания и дополнительных офисах продаж.