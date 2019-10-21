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21.10.2019 15:02
Рубрика: Российский автопром

СМИ: На АвтоВАЗе не хватает тары для подрамников

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.лада.онлайн Фото: www.лада.онлайн
Фото: www.лада.онлайн

На головном заводе АвтоВАЗа в Тольятти сборка моделей на платформе B0 (таких четыре - Lada Largus, Lada Xray, Renault Logan, Renault Sandero) осуществляется с нарушением техпроцесса, об этом сообщает сайт "Лада.Онлайн".

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Вопреки утвержденной технологии сваренные не остывшие подрамники складируются на полу производственного помещения, а не подвешиваются на специальную оснастку вертикально, как должно быть. Ответственный за работу цеха осведомлен, однако вынужден прибегнуть к такой мере из-за нехватки необходимой оснастки.

Это чревато их деформацией и в дальнейшем может негативно отразиться за качестве собираемых автомобилей, их эксплуатационных качествах и безопасности. А также идет прямо в разрез с декламируемым автопроизводителем повышением контроля качества.

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#Lada