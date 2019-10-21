СМИ: На АвтоВАЗе не хватает тары для подрамников

На головном заводе АвтоВАЗа в Тольятти сборка моделей на платформе B0 (таких четыре - Lada Largus, Lada Xray, Renault Logan, Renault Sandero) осуществляется с нарушением техпроцесса, об этом сообщает сайт "Лада.Онлайн".

Вопреки утвержденной технологии сваренные не остывшие подрамники складируются на полу производственного помещения, а не подвешиваются на специальную оснастку вертикально, как должно быть. Ответственный за работу цеха осведомлен, однако вынужден прибегнуть к такой мере из-за нехватки необходимой оснастки.

Это чревато их деформацией и в дальнейшем может негативно отразиться за качестве собираемых автомобилей, их эксплуатационных качествах и безопасности. А также идет прямо в разрез с декламируемым автопроизводителем повышением контроля качества.