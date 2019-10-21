Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

АвтоВАЗ приостановил выпуск "экономичных" Lada 16:03
СМИ: На АвтоВАЗе не хватает тары для подрамников 15:02
Новую Skoda Octavia случайно рассекретили в конфигураторе 14:07
Бюджетный кроссовер Kia заметили на тестах 13:00
21.10.2019 17:02
Рубрика: Легковые авто

Toyota выпустила доступный Yaris-кроссовер

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota дала старт продажам кросс-версии субкомпактного хэтчбека Yaris L (XP150) в Китае.

Помимо "нижнего пояса" из ударопрочного пластика по периметру кузова, новинка Yaris LX примечательна оригинальным стилевым решением передней и задней частей. В частности, спереди применен новый бампер с трапецевидной фальшрадиаторной решеткой (вместо элемента, напоминающего "усы" у стандартного хэтчбека).

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Toyota осталась самым дорогим в мире автомобильным брендом

Сзади обращают на себя внимание дверца багажника с прямой нижней кромкой стекла (у обычного хэтчбека стекло имеет V-образную кромку) и декоративная черная панель, визуально объединяющая фонари. Сами фонари несколько меньше, зато за доплату могут быть полностью на светодиодах, как и головная оптика.

В интерьере - скругленные углы блока центральных дефлекторов, новая комбинация приборов с оранжевой подсветкой и медиасистема с большим тачскрином в самой продвинутой комплектации.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Силовой агрегат безальтернативен - бензиновый мотор 7NR-FE рабочим объемом 1,5 л, мощностью 107 л.с. и крутящим моментом 140 Нм, он сочетается с клиноременным вариатором. Привод только на переднюю ось.

Фото: www.chejiahao.autohome.com.cn
Новый Toyota RAV4 сменил имя на Wildlander

Клиренс кросс-Yaris такой же, как у исходного автомобиля, но здесь надо отметить, что и обычный Yaris L имеет относительно высокий дорожный просвет.

В Китае цены на кроссовер Yaris LX стартуют от 89 800 юаней (примерно 810 000 рублей).

Ожидается, что небольшой рестайлинг в ближайшее время затронет обычный Yaris L (XP150). Напомним, что Yaris L создан специально для развивающихся рынков, он выпускается с 2013 года. Типов кузова два - пятидверный хэтчбек и четырехдверный седан.

Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.
Бюджетный кроссовер Kia заметили на тестах
Новую Skoda Octavia случайно рассекретили в конфигураторе
#Toyota