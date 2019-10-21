Toyota выпустила доступный Yaris-кроссовер

Toyota дала старт продажам кросс-версии субкомпактного хэтчбека Yaris L (XP150) в Китае.

Помимо "нижнего пояса" из ударопрочного пластика по периметру кузова, новинка Yaris LX примечательна оригинальным стилевым решением передней и задней частей. В частности, спереди применен новый бампер с трапецевидной фальшрадиаторной решеткой (вместо элемента, напоминающего "усы" у стандартного хэтчбека).

Сзади обращают на себя внимание дверца багажника с прямой нижней кромкой стекла (у обычного хэтчбека стекло имеет V-образную кромку) и декоративная черная панель, визуально объединяющая фонари. Сами фонари несколько меньше, зато за доплату могут быть полностью на светодиодах, как и головная оптика.

В интерьере - скругленные углы блока центральных дефлекторов, новая комбинация приборов с оранжевой подсветкой и медиасистема с большим тачскрином в самой продвинутой комплектации.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Силовой агрегат безальтернативен - бензиновый мотор 7NR-FE рабочим объемом 1,5 л, мощностью 107 л.с. и крутящим моментом 140 Нм, он сочетается с клиноременным вариатором. Привод только на переднюю ось.

Клиренс кросс-Yaris такой же, как у исходного автомобиля, но здесь надо отметить, что и обычный Yaris L имеет относительно высокий дорожный просвет.

В Китае цены на кроссовер Yaris LX стартуют от 89 800 юаней (примерно 810 000 рублей).

Ожидается, что небольшой рестайлинг в ближайшее время затронет обычный Yaris L (XP150). Напомним, что Yaris L создан специально для развивающихся рынков, он выпускается с 2013 года. Типов кузова два - пятидверный хэтчбек и четырехдверный седан.

Фото: Пресс-служба Toyota.