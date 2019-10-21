Трамп заявил о соблюдении режима прекращения огня в Сирии

Режим прекращения огня в Сирии в целом соблюдается сторонами, хотя и имеют место отдельные инциденты. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Нам поступают очень хорошие новости. Режим прекращения огня соблюдается", - отметил американский лидер. Он также рассказал, что вывод войск США из Сирии продолжается. По его словам, там не должно остаться ни одного американского солдата, но эти подразделения не сразу вернутся в США, они будут развернуты в другом месте (предположительно, в Ираке).

Этот вывод войск был подвергнут критике со стороны сирийских курдов, которые помогали США бороться с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ), в одном месте колонну автомобилей даже закидали помидорами. В связи с этим Трамп отметил, что он "никогда не давал обещаний курдам" всегда защищать их.

В то же время он в очередной раз пригрозил Турции санкциями и пошлинами, если та преступит черту во время своей операции "Источник мира". 7 октября, еще до начала этой операции, президент США пригрозил разрушить экономику Турции, если Анкара предпримет какие-либо действия, выходящие за рамки дозволенного, то, что он "в своей великой и непревзойденной мудрости посчитает недопустимым".

Напомним, Анкара начала операцию "Источник мира" 9 октября, нанеся удары по ряду целей на границе двух стран. 12 октября армия Турции взяла под контроль сирийский город Рас-эль-Айн, затем - Телль-Абъяд. По соглашению между Анкарой и Вашингтоном на прошлой неделе операция была приостановлена, чтобы дать курдам покинуть 30-километровую зону вдоль границы. Срок перемирия истекает чуть более чем через сутки.

Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара готова возобновить операцию, "если террористические группировки полностью не выйдут из зоны". Президент Реджеп Тайип Эрдоган также отметил, что Турция не намерена вести переговоры с силами самообороны сирийских курдов. Он подчеркнул, что западные страны, которые выступают против турецкой операции на севере Сирии, проявляют "солидарность с террористами".