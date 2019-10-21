Власти Турции пригрозили возобновить военную операцию в Сирии через 35 часов

До конца перемирия в Сирии остается 35 часов, по истечении которых Анкара готова возобновить проведение своей операции "Источник мира" против сил самообороны сирийских курдов. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Осталось 35 часов. Если террористические группировки полностью не выйдут из зоны, мы возобновим нашу операцию", - напомнил министр.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена вести переговоры с силами самообороны сирийских курдов. Он подчеркнул, что западные страны, которые выступают против турецкой операции на севере Сирии, проявляют "солидарность с террористами".

Между тем Чавушоглу подчеркнул, что Турция не считает всех курдов террористами. "Анкара поддерживает прекрасные отношения с курдской администрацией на севере Ирака. Не стоит также забывать, что 350 тысяч сирийских курдов нашли убежище в Турции", - отметил он.

Напомним, Анкара начала свою операцию "Источник мира" 9 октября, нанеся удары по ряду целей на границе двух стран. 12 октября армия Турции взяла под контроль сирийский город Рас-эль-Айн, затем - Телль-Абъяд. По соглашению между Анкарой и Вашингтоном на прошлой неделе операция была приостановлена, чтобы дать курдам покинуть 30-километровую зону вдоль границы.

В связи с проведением Турцией операции военные США спешно покинули две свои базы, расположенные на севере Сирии, тем самым оставив без помощи курдов, которые ранее помогали американцам бороться с ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"). В обмен на приостановку боевых действий Вашингтон пообещал отменить экономические санкции.

Глава МИД РФ Сергей Лавров со своей стороны отметил, что необходимо "достичь ситуации, когда все структуры курдов на сирийской территории будут прочно вписаны в правовое поле САР, сирийской конституции, чтобы на территории САР не было незаконных вооруженных формирований и чтобы с сирийской территории не исходила какая-либо угроза безопасности Турецкой республики, равно как и других государств". В связи с этим Мосеева готова содействовать контактам между Дамаском и Анкарой.

"Диалог Дамаском должен опираться на Аданское соглашение 1998 года, это существующая международно-правовая база, которая обеими сторонами была подтверждена совсем недавно, в том числе в контексте нынешних событий. Если стороны в ходе контактов сочтут необходимым и обоюдоприемлемым каким-то образом уточнить или изменить это соглашение, это будет их решение, мы, конечно, его примем и поддержим", - отметил министр.