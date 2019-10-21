В киевском гараже нашли забытый на 30 лет мопед "Карпаты-2" без пробега

Видеоблогер Roma Urraco нашел очередную "капсулу времени". На этот раз он отыскал советский мопед "Карпаты-2" 1989 года выпуска. Судя по видео, спустя некоторое время мопед удалось успешно завести.

Несмотря на то, что мопед 30 лет хранился в гараже без эксплуатации, он сохранил своё заводское состояние. Интересный экземпляр оранжевого цвета представлен в комплектации "Люкс" и успел "пробежать" всего 24 км.

Напомним, "Карпаты-2" является последней серийной моделью Львовского мотозавода.

Мопед выпускался в период с 1986 по 1997 годы. "Карпаты-2" приводит в движение 2-сильный двухтактный двигатель V-501M. Максимальная скорость составляет 55 км/ч.