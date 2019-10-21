В Минтруде опровергли данные о массовых сокращениях

В 2020 году в России не ожидается всплеска безработицы, сообщили "Российской газете" в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.

"В следующем году показатели безработицы сохранятся на текущих уровнях", - подчеркнули в министерстве. И уточнили, что сегодня российский рынок труда находится в стабильном положении. В органы службы занятости населения работодателями заявлено 1,7 млн вакансий. Иными словами, столько человек свободно могут найти работу.

При этом, по данным оперативного мониторинга, численность безработных россиян, зарегистрированных в службе занятости, на 1 октября 2019 года составила 662,2 тысячи человек по всей стране. Это 0,9% от экономически активного населения.

Напомним, что сегодня HeadHunter опубликовало исследование о том, что в России в 2020 году почти каждая десятая компания намерена провести сокращения сотрудников.

"С методикой этого исследования мы не знакомы, поэтому прокомментировать их расчеты не представляется возможным", - добавили "РГ" в Минтруде.