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21.10.2019 17:47
Рубрика: Власть

В МО назвали глупостью информацию о запуске "Калибров" с корабля "Татарстан"

Текст: Иван Петров
В Министерстве обороны назвали "глупостью от начала до конца" материал, опубликованный информационным агентством РБК о запусках ракет "Калибр" морского базирования. В нем говорилось о взлете ракет с кораблей "Татарстан" и "Град Свияжск" "не с первой попытки".

В военном ведомстве уверяют, что старт крылатых ракет морского базирования "Калибр" с малого ракетного корабля "Град Свияжск" прошел успешно, в штатном режиме. При этом весь ход стрельб фиксировался средствами объективного контроля в режиме реального времени. "Впоследствии это было продемонстрировано российской и международной аудитории на центральных телеканалах", - отмечается в сообщении Минобороны.

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
Появилось видео пуска крылатых и баллистических ракет на учениях "Гром"

А вот ракетный корабль "Татарстан", о котором упоминалось в информации, подчеркивают военные, "никогда не имел на вооружении и не оснащается сейчас ракетами "Калибр", поэтому в принципе не мог их запускать".

В военном ведомстве обратили внимание журналистов также на то, что тестирование технических агрегатов или отдельных систем оружия проводится не во время учения стратегического масштаба, а только в рамках отдельных испытаний с участием представителей промышленности.

Военные сетуют, что в СМИ не провели "элементарный фактчекинг", погнавшись за цитируемостью на теме дискредитации учения "Гром-2019". Хотя в итоге, отмечают в МО РФ, учение прошло успешно.

Опубликовано видео запуска ракет "Калибр" из-под воды в Черном море
Власть Безопасность Армия Общество СМИ и соцсети Правительство Минобороны
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