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В России прекратил работу бесплатный мобильный оператор

Текст:   Антон Благовещенский
21.10.2019,  
17:05
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Виртуальный мобильный оператор "Атлас", предлагавший пользователям бесплатную связь в обмен на использование партнерских сервисов, сообщил о закрытии. Об этом пишет VC.ru.

Запуск "Атласа" состоялся в конце 2016 года. Клиентам оператора предлагалось приобретать различные товары и услуги, получая баллы, которые затем можно было использовать для оплаты дополнительных опций. Базовый пакет связи предоставлялся бесплатно.

О причинах закрытия проекта в "Атласе" не рассказали. Всем абонентам оператора предложено перейти на обслуживание к виртуальному оператору Sim Sim, работающему в сетях "Вымпелкома".

Напомним, что схожая судьба постигла и виртуального оператора VK Mobile, который был запущен соцсетью "ВКонтакте".

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