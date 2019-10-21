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В Россию приходит браслет Huawei Band 4. Он дешевле Xiaomi Mi Band 4

Текст:   Антон Благовещенский
21.10.2019,  
16:16
Huawei Band 4. Фото: Huawei Huawei Band 4. Фото: Huawei
Huawei Band 4. Фото: Huawei

24 октября компания Huawei начнет в России продажи своего нового умного браслета Huawei Band 5 (не путать с выпущенным в июле Honor Band 5).

Huawei Band 4. Фото: Huawei

Цена девайса составит 2790 рублей, что на 200 рублей меньше стоимости браслета Xiaomi Mi Smart Band 4. Последний продается в официальном магазине за 2990 рублей. Возможно, именно эта незначительная разница заставит покупателей сделать выбор в пользу Huawei.

Приятная особенность Huawei Band 4 - возможность заряжать девайс от любого USB-порта, поскольку порт встроен в ремешок, и никакие дополнительные крэдлы браслету не нужны. От одной зарядки устройство работает до шести дней.

Зарядка Huawei Band 4. Фото: Huawei

Браслет поддерживает отслеживание сердечного ритма, сообщая о превышении допустимого порога частоты пульса, анализирует фазы и качество сна, поддерживает девять различных видов тренировок - бег, ходьбу, велосипед, бег в помещении, ходьбу в помещении, велотренажер, силовую, эллипс и свободную (плавание не перечислено в списке, поэтому, вероятно, защиты от воды у Huawei Band 4 нет).

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На дисплее могут отображаться уведомления, информация о тренировке, звонки, различные циферблаты (их множество). Также с помощью браслета можно управлять камерой и отыскивать смартфон, подавая на него звуковой сигнал.

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