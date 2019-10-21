Видео: добровольцы хотели помочь Chevrolet, но уронили его с обрыва

"Хотели как лучше, а получилось как всегда" - этой фразой незабвенного Виктора Степановича Черномырдина можно вкратце описать произошедшее на видео. А еще подойдет старинная народная присказка "С такими друзьями и врагов не надо", переделанная в "С такими спасателями и без чрезвычайных ситуаций страшно".

Где-то в странах третьего мира в небольшое ДТП попал черный внедорожник Chevrolet. На проселочной дороге машину занесло на обочину и она сильно сползла в кювет с крутым склоном. На помощь, конечно же, кинулись все очевидцы - водители других машин и даже, судя по шлему, мотоциклист. Дружно взявшись, они так лихо сдернули Chevrolet с места, что тот сначала сдал метр назад, там столкнулся со стоящим слишком близко пикапом и, отлетев от него, сделал кувырок и укатился вниз по склону.

Стоит признать, что ответственность за произошедшее с толкавшими машину добровольцами должен разделить и водитель внедорожника, решивший зачем-то круто сдавать назад вместо того, чтобы вывернуть руль влево на дорогу и плавно ехать вперед.