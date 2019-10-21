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21.10.2019 12:05
Рубрика: Видео

Видео: полисмен вытащил застрявшего на путях водителя за миг до аварии

Текст: Вадим Давыденко

"Успеть за 60 секунд" - неплохой двухчасовой боевик, в котором Николас Кейдж угоняет машины, чтобы спасти своего брата от наездов криминального авторитета.

"Успеть за 15 секунд" - отличная, хотя и немудреная по сюжету, короткометражная драма, в которой американский полисмен мчится, чтобы спасти застрявшего на путях владельца Honda CR-V от наезда поезда. И пусть снятый на регистратор ролик с безымянным полицейским набрал меньше просмотров, чем фильм со звездными актерами, мы не поскупимся на аплодисменты скромному служителю правопорядка. Он-то рисковал собой без страховки и без дублеров.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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История произошла на одном из железнодорожных переездов в штате Юта. Владелец Honda CR-V по какой-то причине потерял сознание за рулем и застрял на путях на виду у мчащегося на всех парах поезда.

Об инциденте по рации узнал находившийся поблизости патрульный, который успел домчаться на автомобиле до места происшествия и вытащить водителя из машины. А тут, по всем законам Голливуда, и поезд, который смял Honda как лист промокашки.

Классический хэппи-энд: нуждавшийся в помощи пассажир спасен, а герой-полицейский получает заслуженную награду за храбрость.

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