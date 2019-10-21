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Рубрика: Власть

Военные РФ выполнят наблюдательные полеты над США и Польшей

В октябре российские военные проведут наблюдательные полеты над территориями США и Польши в рамках реализации международного Договора по открытому небу. Самолеты РФ пролетят по согласованным с наблюдаемыми сторонами маршрутам. На борту будут присутствовать польские и американские специалисты.

Фото: iStock
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Полет над Соединенными Штатами состоится с 21 по 26 октября на самолете Ту-154МЛК-1 с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс. Максимальная дальность - 5130 километров, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда". Над территорией Польши наблюдательный полет пройдет в период с 21 по 25 октября на самолете Aн-30Б с аэродрома открытого неба Варшава. Максимальная дальность - 1400 километров.

Напомним, в октябре военные США и Турции уже выполнили наблюдательный полет над территорией РФ, а российские инспекторы - над Румынией.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году на площадке ОБСЕ, к настоящему моменту к нему присоединились 34 государства. Документ предусматривает механизмы контроля над вооружениями и возможность для стран-участниц совершать облеты территорий друг друга в рамках режима "открытого неба".

Соглашения по открытому небу используют во внутриполитической борьбе в США
Власть Безопасность Армия В мире Европа Польша Правительство Минобороны
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