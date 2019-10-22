Центробанки Беларуси и России подготовили "дорожную карту" по интеграции

Центробанки Беларуси и России в конце октября рассмотрят "дорожную карту" в рамках программы углубленной интеграции. Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка РБ Дмитрий Калечиц.

"Сейчас мы ее (дорожную карту - прим. ред.) подготовили, она согласовывается с Центральным банком Российской Федерации. Ожидается, что мы ее в конце месяца рассмотрим на заседании межбанковском валютном совете", - сказал Калечиц в Минске.

Говоря о содержании "дорожной карты", Калечиц отметил, что "ключевые параметры находятся в области гармонизации вопросов, связанных с развитием денежно-кредитной политики, вопросов макропруденциального регулирования, банковского надзора, развития платежных систем", передает "Интерфакс".

В настоящее время Москва и Минск ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства. Ранее премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас говорили о том, что программа интеграции и "дорожные карты" к ней планируется представить президентам двух стран в начале декабря.