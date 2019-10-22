Друзья и коллеги Хворостовского дали благотворительный концерт в Москве

В Большом зале Консерватории Анна Нетребко, Екатерина Губанова, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков и Лука Сальси собрались вместе, чтобы принять участие в благотворительном гала-вечере в пользу детей - подопечных Русфонда, которым требуется дорогостоящее лечение. За дирижерским пультом оркестра Московского музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко друг друга сменяли Константин Орбелян и Павел Клиничев.

Идея благотворительных концертов возникла в 2013 году, тогда Дмитрия Хворостовского поддержали многие коллеги. Певец лично успел провести лишь несколько вечеров из цикла "Дмитрий Хворостовский и друзья - детям": в 2014 году в Кремлевском дворце, в 2015-м на сцене Большого театра. Даже когда узнал о своей смертельной болезни, не забросил эту идею, а успел заручиться поддержкой многих своих коллег. И в августе в 2018 году на родине Дмитрия, в Красноярске, акцию посвятили памяти певца.

За время, что существует проект, собрано и перечислено на лечение детей из разных регионов России свыше 50 миллионов рублей. Сейчас дело певца продолжает его семья, а организатором этих концертов выступает Благотворительный фонд имени Дмитрия Хворостовского.

Сначала вечер в Московской консерватории был роскошным гала-вечером благодаря именам его участников. Анна Нетребко исполнила арию Луизы из оперы Шарпантье, Екатерина Губанова - Леоноры - из "Фаворитки" Доницетти, Юсиф Эйвазов - арию Каварадосси из "Тоски" Пуччини, сорвав оглушительную овацию зала, Ильдар Абдразаков спел рахманиновского Алеко, а дебютирующий в России Лука Сальси - вердиевского Риголетто, те арии, что Дмитрий Хворостовский часто бисировал в своих выступлениях… Хотя исполнение итальянского баритона, что однажды страховал Хворостовского на постановке "Дон Карлоса" в нью-йоркской "Метрополитен-Опера", звездного впечатления не оставило.

Казалось, такой же уверенной "гала-поступью" концерт пойдет и дальше. Но неожиданно Анна Нетребко решила спеть арию Герды из оперы Сергея Баневича "История Кая и Герды". И очень странный, на первый взгляд, выбор певицы сначала напомнил, что дебютом Дмитрия Хворостовского на оперной сцене была роль Ежика в опере "Теремок" в Красноярске, а потом, когда словами Герды Анна произнесла так щемяще-пронзительно "Послушай, как шумит листва - ведь это я тебя зову! Не может быть такой земли, где ты забудешь обо мне...", то сама в финале расплакалась, и многие, сидящие в зале, тоже потянулись за носовыми платками. Следом Ильдар Абдразаков в шаляпинском стиле исполнил "Персидскую песню" Рубинштейна, где рефреном повторяется строка: "О, если б навеки так было!", чувство скоротечности и абсолютной ценности жизни стало лейтмотивом вечера.

Удачно, в пример многим памятным концертам, обойдясь без всяких словесных реляций, вечер стал замечательным продолжением дела и имени выдающегося певца, чья жизнь оказалась сколь неординарно яркой, столь и несправедливо короткой. Хворостовский сделал одну из самых головокружительных карьер на стыке эпох - ХХ и ХХI столетий, как никто, умея своим умопомрачительно красивым баритоном, покорять, смущать и очаровывать весь мир. И если близким и друзьям певца удастся сохранить эту ноту пронзительности, организуя подобные вечера в пользу российских детей в мировых столицах и мегаполисах (планируется, что следующий концерт пройдет в Лондоне, где певец с семьей прожил более 20 лет), то они станут одним из лучших памятников Дмитрию Хворостовскому.

Прямая речь

Анна Нетребко, народная артистка России:

- Поддержать детей - дело святое, и все друзья Дмитрия Хворостовского поддерживают его идею и принимают участие. Конечно, мы все очень-очень заняты, но, стараемся находить время. Дима был неординарным артистом, и мы все его очень любим! Красавец с невероятным голосом, сногсшибательной улыбкой и с не простым, настоящим сибирским характером. Честно признаться, мы не были близкими друзьями, как почему-то очень многие считают. Нет. Но мы приятельствовали, были добрыми коллегами и много выступали вместе на концертах и в спектаклях - "Царская невеста", "Дон Жуан", "Война и мир", "Евгений Онегин" и "Трубадур". В Диме неизменно было столько обаяния, столько харизмы! Он всегда очень хорошо, что редко бывает, относился к своим партнершам, подбадривал постоянно. И мои воспоминания о нашем сотрудничестве самые хорошие и теплые, они останутся со мной навсегда.