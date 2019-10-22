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Рубрика: Бензин

Эксперты сообщили о рекордном падении спроса на бензин в России

Текст: Марина Гусенко

Спрос на бензин в России в текущем году снизился на один процент по сравнению с 2018 годом. И по мнению аналитиков - это рекорд за последние несколько лет. Об этом пишет газета "Известия".

Фото: iStock
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Эксперты считают, что снижение связано с уменьшением доходов жителей страны в первом полугодии. Тем более что машина стала дорогим удовольствием не только из-за цен на бензин, но и расходов на техобслуживание авто и штрафы.

По мнению экспертов, часть автомобилистов переводят машины на газ, другие предпочитают пересесть на общественный транспорт или такси.

#бензин