Ford готовит кроссовер в стиле Bronco

Ford готовит к производству компактный кроссовер брутального вида с ярко выраженными двухобъемным профилем. Снимки кузова перспективной машины во время его прогона по конвейеру опубликовал сайт Motor1.com.

В западной прессе новую модель называют "baby Bronco", поскольку по духу она должна быть близка к классическому утилитарному внедорожнику Ford Bronco 1960-х годов. Характерными чертами экстерьера кроссовера станут колесные арки правильной окружности, объемная панель капота и в целом "угловатый" силуэт.

Судя по изображению, у автомобиля безрамная конструкция, кузов выполнен по несущей схеме. Сходство габаритов с нынешним Ford Escape / Kuga, дает предположение об их техническом родстве в части двигателей и трансмиссии, то есть новинка получит трех- и четырехцилиндровые турбомоторы, а также передний привод с подключаемой муфтой задней осью. Не исключено что "маленький Bronco" сменит Escape / Kuga в продуктовой линейке.

По расписанию у Ford презентация прототипа возрожденного рамного Bronco запланирована на январскую выставку в Детройте. Следом ожидается выход нового пикапа F-150, и во втором полугодии 2020 года - начало производства Bronco. Раньше этого срока новый компактный кроссовер ждать не стоит.