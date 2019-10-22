Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Nissan освежил полноразмерный пикап Titan 19:01
Видео: лихач на Mercedes после неудачного дрифта налетел на дерево 13:55
Новый кроссовер Mazda рассекретили в Сети накануне премьеры 11:59
В Россию скоро начнут поставлять автомобили Khazar 10:12
22.10.2019 18:03
Рубрика: Легковые авто

Ford готовит кроссовер в стиле Bronco

Текст: Михаил Азнавуров

Ford готовит к производству компактный кроссовер брутального вида с ярко выраженными двухобъемным профилем. Снимки кузова перспективной машины во время его прогона по конвейеру опубликовал сайт Motor1.com.

Фото: Пресс-служба Suzuki.
Чем новый Suzuki Jimny лучше кроссовера

В западной прессе новую модель называют "baby Bronco", поскольку по духу она должна быть близка к классическому утилитарному внедорожнику Ford Bronco 1960-х годов. Характерными чертами экстерьера кроссовера станут колесные арки правильной окружности, объемная панель капота и в целом "угловатый" силуэт.

Судя по изображению, у автомобиля безрамная конструкция, кузов выполнен по несущей схеме. Сходство габаритов с нынешним Ford Escape / Kuga, дает предположение об их техническом родстве в части двигателей и трансмиссии, то есть новинка получит трех- и четырехцилиндровые турбомоторы, а также передний привод с подключаемой муфтой задней осью. Не исключено что "маленький Bronco" сменит Escape / Kuga в продуктовой линейке.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover
Культ предка. Почему Land Rover Discovery Sport заставит забыть Freelander

По расписанию у Ford презентация прототипа возрожденного рамного Bronco запланирована на январскую выставку в Детройте. Следом ожидается выход нового пикапа F-150, и во втором полугодии 2020 года - начало производства Bronco. Раньше этого срока новый компактный кроссовер ждать не стоит.

Ford покинул Россию. Какие авто со скидками можно "зацепить" у дилеров?
#Ford