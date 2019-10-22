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Рубрика: Спорт

France Football назвал всех претендентов на "Золотой мяч"

Текст: Максим Домчев
Журнал France Football огласил имена всех претендентов на премию "Золотой мяч", а также номинантов на награду имени Льва Яшина, которую с нынешнего года будут вручать лучшему вратарю мира.
Фото: Mutsu Kawamori/AFLO Фото: Mutsu Kawamori/AFLO
Фото: Mutsu Kawamori/AFLO

France Football творчески подошел к оглашению номинантов на звание лучшего игрока мира. Все 30 кандидатов называли по пятеркам в Twitter издания. В первом десятке соискателей "Золотого мяча" не оказалось ни Криштиану Роналду, ни Лионеля Месси.

В первой пятерке были названы: Садьо Мане (Сенегал, "Ливерпуль"), Серхио Агуэро (Аргентина, "Манчестер Сити"), Френки Де Йонг (Нидерланды, "Барселона"), Уго Льорис (Франция, "Тоттенхэм"), Душан Тадич (Сербия, "Аякс").

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Во второй пятерке: Килиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ"), Трент Александер-Арнольд (Англия, "Ливерпуль"), Донни ван де Бек (Нидерланды, "Аякс"), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, "Арсенал"), Марк-Андре тер Штеген (Германия, "Барселона").

Через какое-то время была названа третья пятерка: Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус"), Алиссон (Бразилия, "Ливерпуль"), Маттейс Де Лигт (Нидерланды, "Ювентус"), Карим Бензема (Франция, "Реал"), Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды, "Ливерпуль")

В четвертой пятерке оказался голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, а также Бернарду Силва (Португалия, "Манчестер Сити"), Сон Хын Мин (Южная Корея, "Тоттенхэм"), Роберт Левандовски (Польша, "Бавария"), Роберто Фирмино (Бразилия, "Ливерпуль")

Лионель Месси оказался в пятой группе номинантов. С ним вместе оказались Рияд Марез (Алжир, "Манчестер Сити"), Кевин Де Брейне (Бельгия, "Манчестер Сити"), Калиду Кулибали (Сенегал, "Наполи"), Антуан Гризманн (Франция, "Барселона")

Фото: AP Photo/Paul White
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В заключительной группе оказались Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль"), Эден Азар (Бельгия, "Реал"), Маркиньос (Бразилия, "ПСЖ"), Рахим Стерлинг (Англия, "Манчестер Сити"), Жоау Фелиш (Португалия, "Атлетико").

Больше всего претендентов играет в Английской премьер-лиге - 15 футболистов.

Также были названы номинанты на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю года. В список тех, кто может стать первым обладателем награды, вошли: бразилец Алиссон из "Ливерпуля", словенец Ян Облак из "Атлетико", немецкий страж ворот "Баварии" Мануэль Нойер, бразилец Эдерсон из "Манчестер Сити", словенец Самир Ханданович из "Интера", испанец Кепа Аррисабалага из "Челси", француз Уго Льорис из "Тоттенхэма", камерунец Андре Онана из "Аякса", поляк Войцех Щенсны из "Ювентуса" и немец Марк-Андре тер Штеген, выступающий за "Барселону".

Церемония, в ходе которой France Football назовет победителей обеих наград, пройдет 2 декабря.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Криштиану Роналду Лионель Месси
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